Maltempo | Casamicciola | disposta l’evacuazione dalle zone a rischio

A Casamicciola Terme, comune dell'isola di Ischia, torna l'evacuazione per i cittadini delle zone a rischio idrogeologico a causa della nuova allerta meteo gialla prevista a partire da domattina. Il commissario prefettizio del comune isolano, infatti, ha emanato, come previsto dalle misure di emergenza adottate dopo l'alluvione dello scorso novembre, una ordinanza che dispone l'allontanamento dalle case degli abitanti delle zone A4 e D7 di domattina e fino alle 10 di lunedì. Gli sfollati potranno trovare accoglienza negli hotel convenzionati con il Comune o scegliere una sistemazione abitativa autonoma; sin da oggi è stato attivato il servizio navetta per raggiungere gli hotel.

