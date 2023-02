Maltempo Campania, domani allerta meteo gialla (Di sabato 25 febbraio 2023) (Adnkronos) – Maltempo in Campania, la Protezione civile ha emanato un avviso di allerta meteo di colore giallo valido dalle 10 di domani, domenica 26 febbraio, alle 10 di lunedì 27 febbraio su tutta la Campania ad esclusione delle zone Alta Irpinia-Sannio e Tanagro. I temporali potranno essere intensi e repentini, saranno caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione e potrebbero essere accompagnati da fulmini o grandine. Previste anche raffiche di vento. La Protezione civile della Campania evidenzia un possibile rischio idrogeologico anche con allagamenti, caduta massi o fenomeni franosi in territori fragili e invita a prestare attenzione anche a possibili danni alle coperture e alle strutture provvisorie oltre che alla caduta di rami o ... Leggi su italiasera (Di sabato 25 febbraio 2023) (Adnkronos) –in, la Protezione civile ha emanato un avviso didi colore giallo valido dalle 10 di, domenica 26 febbraio, alle 10 di lunedì 27 febbraio su tutta laad esclusione delle zone Alta Irpinia-Sannio e Tanagro. I temporali potranno essere intensi e repentini, saranno caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione e potrebbero essere accompagnati da fulmini o grandine. Previste anche raffiche di vento. La Protezione civile dellaevidenzia un possibile rischio idrogeologico anche con allagamenti, caduta massi o fenomeni franosi in territori fragili e invita a prestare attenzione anche a possibili danni alle coperture e alle strutture provvisorie oltre che alla caduta di rami o ...

