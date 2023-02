Malore in mare mentre fa kitesurf: Cosimo muore a 55 anni, lascia tre figli (Di sabato 25 febbraio 2023) Stava praticando kitesurf quando è morto: un uomo di 55 anni Cosimo Damiano Tattoli originario di Molfetta, è stato ritrovato senza vita in mare nei pressi... Leggi su ilmattino (Di sabato 25 febbraio 2023) Stava praticandoquando è morto: un uomo di 55Damiano Tattoli originario di Molfetta, è stato ritrovato senza vita innei pressi...

