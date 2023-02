Magyar Kupa | quarti di finale | si sogna il trofeo

Leggi su 11contro11

(Di sabato 25 febbraio 2023) La stagione 2022/23 entra nel vivo, tra campionati e rispettive coppe, europee e non. Tra queste figura anche la, seconda competizione per importanza in Ungheria. La prima è certamente la OTP Bank Liga, prima divisione che mostra il Ferencváros nettamente in testa. A differenza del campionato, che si può dire quasi chiuso, così non è per la coppa d’Ungheria che, giunta aidi, vede la grande esclusa, ovvero il Fradi.: calendario e appuntamenti A pochi giorni daidi, c’è molta curiosità sulle squadre che si giocheranno l’opportunità per approdare in semie cercare, poi, di raggiungere l’atto conclusivo. Si tratta di club che possono dir poco in campionato e che, dunque, ...