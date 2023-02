Maddie McCann, la ragazza polacca non è la bimba scomparsa nel 2007 (Di sabato 25 febbraio 2023) Maddie McCann scomparsa, la ragazza polacca di 21 anni non è la bimba britannica della quale si sono perse le tracce nel 2007. La conferma è arrivata poco fa dalla polizia. La piccola Madeline è scomparsa quando aveva meno di quattro anni nel 2007 mentre si trovava con la famiglia in vacanza nella casa che ... TAG24. Leggi su tag24 (Di sabato 25 febbraio 2023), ladi 21 anni non è labritannica della quale si sono perse le tracce nel. La conferma è arrivata poco fa dalla polizia. La piccola Madeline èquando aveva meno di quattro anni nelmentre si trovava con la famiglia in vacanza nella casa che ... TAG24.

