"Ma come può la Cina...". Bomba Biden: piano di pace affondato, il sospetto (Di sabato 25 febbraio 2023) Gli Stati Uniti respingono il (quasi) piano di pace della Cina per la guerra in Ucraina. Arriva lo stop formale di Washington all'iniziativa di Pechino che nelle ultime ore aveva destato più di una perplessità nell'Unione europea e nella Nato. Il governo di Xi Jinping si era proposto come "mediatore" tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, non rinunciando però alla rivendicazione della propria partnership con Mosca. Non una garanzia di terzietà, certamente, anche perché fonti Nato e americane hanno continuato a diffondere i sospetti sulle possibili forniture militari cinesi al Cremlino. Nel concreto, peraltro, il documento di Pechino presentava evidenti incongruenze (afferma la sovranità dell'Ucraina ma non chiede il ritiro delle truppe russe) e buchi (nessuna concreta idea sul nuovo assetto geopolitico post-tregua).

