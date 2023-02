L' ultimo saluto a Maurizio Meloni alla camera ardente La foto-diretta

(Di sabato 25 febbraio 2023) AGI - Aperta ladiCostanzoSala della Protomoteca in Campidoglio. Ad attendere il feretro insieme a Roberto Gualtieri, i figli Camilla e Saverio. Tra i primi ad arrivare l'ex sindaco Francesco Rutelli e Gianni Ippoliti. Anche la premier Giorgiaè giunta in Campidoglio accolta dal sindaco di Roma e da Maria De Filippi.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Mara Venier in lacrime e distrutta dal dolore. Dopo aver dato l'ultimo saluto a #MaurizioCostanzo, abbandona la cam… - fanpage : Maria e Gabriele Costanzo sono seduti davanti a Maurizio. L’ ultimo e inaspettato saluto a un grande uomo, papà e… - Mia07469022 : RT @AGTW_it: #Costanzo, folla fuori dalla camera ardente per l'ultimo saluto al conduttore tv: «Uomo coraggioso, mancherà» - LinaPenny1 : RT @AGTW_it: #Costanzo, folla fuori dalla camera ardente per l'ultimo saluto al conduttore tv: «Uomo coraggioso, mancherà» - OpinionistaReAL : L'ultimo saluto di Giorgia Meloni insieme a Maria De Filippi per Maurizio #maurizioconstanzo #MaurizioCostanzoShow -

il Presidente del Tribunale, Giuseppe Pignatone, e il Promotore di Giustizia, Alessandro ... che nel corso dell'anno e risultato particolarmente gravoso. Ringrazio per questo anche i ...Una manifestazione per dire "No all'immunità penale" che l'decreto salva - Ilva intende reintrodurre per i gestori dello stabilimento siderurgico ... La manifestazione è iniziata con il...

Fiorello e la moglie in Campidoglio per l'ultimo saluto a Maurizio Costanzo RaiNews

Spinea, ultimo saluto a Bruno Bevilacqua: l'arrivo con carrozza, cavalli e musica ilgazzettino.it

Sant’Antioco: l'ultimo saluto a Nicola Medda, il giovane morto sulla Carbonia-Villamassargia L'Unione Sarda.it

L'ultimo saluto al medico del Quirinale, Mattarella si commuove per l'amico Francesco La Repubblica

Roma, 25 feb. (askanews) - La moglie di Maurizio Costanzo Maria De Filippi, assieme al figlio Gabriele si è recata in Campidoglio dove è stata allestita la camera ardente per dare un ultimo saluto a ...Passando da un ingresso laterale per evitare la folla in fila, Maria De Filippi è arrivata alla camera ardente allestita in Campidoglio ...