L'ultima notte di Amore, la recensione: Pierfrancesco Favino e l'aspirazione all'onestà (Di sabato 25 febbraio 2023) La recensione de L'ultima notte di Amore, il film di Andrea Di Stefano con Pierfrancesco Favino, Linda Caridi e Antonio Gerardi in sala dal 9 marzo dopo il passaggio a Berlino 2023. È così difficile essere onesti nel mondo di oggi? Se lo chiede Andrea Di Stefano nel suo ultimo film di cui vi parliamo in questa recensione de L'ultima notte di Amore, presentato nella sezione Berlinale Special Gala del festival tedesco e in arrivo nelle sale il 9 marzo. Un ragionamento che poggia sulle spalle interpretative solide di Pierfrancesco Favino e prende la forma di un film di genere, quasi un omaggio a un certo cinema italiano degli anni '70, per raccontare un momento preciso della vita e ... Leggi su movieplayer (Di sabato 25 febbraio 2023) Lade L'di, il film di Andrea Di Stefano con, Linda Caridi e Antonio Gerardi in sala dal 9 marzo dopo il passaggio a Berlino 2023. È così difficile essere onesti nel mondo di oggi? Se lo chiede Andrea Di Stefano nel suo ultimo film di cui vi parliamo in questade L'di, presentato nella sezione Berlinale Special Gala del festival tedesco e in arrivo nelle sale il 9 marzo. Un ragionamento che poggia sulle spalle interpretative solide die prende la forma di un film di genere, quasi un omaggio a un certo cinema italiano degli anni '70, per raccontare un momento preciso della vita e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sfiorata82 : RT @ciakmag: Berlinale 2023, Favino e Di Stefano: «ci siamo messi in gioco» Guarda qui ?? la presentazione de L'ultima notte di Amore di And… - sfiorata82 : RT @sentieriselvagg: L’ultima notte di Amore: Incontro con Andrea Di Stefano e il cast - infoitcultura : L'ultima notte di Amore, la recensione: Pierfrancesco Favino e l'aspirazione all'onestà - juve783 : RT @vane___96: Io che alle tre di notte vado a rivedermi il filmato di YouTube della serie A sull’ultima partita di Giorgio e Paulo, in lac… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Pierfrancesco Favino nel ruolo di un poliziotto che non arriva a fine mese. Nel film L'ultima no… -