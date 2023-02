Lukashenko in visita in Cina su invito Xi Jinping (Di sabato 25 febbraio 2023) Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko arriverà in Cina il 28 febbraio per una visita di Stato: lo ha confermato il ministero degli Esteri cinese. La portavoce Hua Chunying ha dichiarato che ... Leggi su globalist (Di sabato 25 febbraio 2023) Il presidente bielorusso Alexanderarriverà inil 28 febbraio per unadi Stato: lo ha confermato il ministero degli Esteri cinese. La portavoce Hua Chunying ha dichiarato che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlbertoatItaly : RT @andreacantelmo8: Il presidente della Bielorussia, Aleksander #Lukashenko, compirà una visita di stato in #Cina dal 28 febbraio al 2 ma… - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Lukashenko, presidente della #Bielorussia, andrà in visita ufficiale in #Cina… - agenzia_nova : Il leader della Bielorussia Lukashenko in visita in Cina dal 28 febbraio al 2 marzo - globalistIT : - beniaminonatale : RT @HSkelsen: La Cina starebbe ancora valutando l'invio non solo di droni ZT-180, simili agli Shaheed iraniani, ma anche di munizioni. Inol… -