Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono baciati? (Di sabato 25 febbraio 2023) Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono baciati al GF Vip 7? Ecco il video che sta facendo discutere il web in queste ore. L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 25 febbraio 2023)sial GF Vip 7? Ecco il video che sta facendo discutere il web in queste ore. L'articolo proviene da Novella 2000.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Quanti ricordi... l'amicizia tra Luca Onestini e Raffaello Tonon è uno dei nostri ricordi più belli. ?? #GFVIP - AngySalemigirl : @Gieffevip10 L'altra volta a GFvipparty hanno detto che l'ultimo lo tiene un uomo, conoscendo il GF lo hanno avere a Luca Onestini - Topina2017 : RT @___likedaylight: ponzio: ma tu non ha voglia di portare questa cosa fuori onestini: MA SI CHE CE L'HA ponzio: eh ma non lo dice onestin… - Darling64202121 : RT @Web_Lavoro: Luca Onestini in riferimento a Matteo Diamante con dietro le spalle Nikita ha appena detto a Ivana preoccupata di andarsene… - heiitsme99 : La verità è che Ori non è mai andata contro la Moorgia veramente. Esprimeva a Dani la sua gelosia di nascosto sempr… -