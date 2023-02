Luca Laurenti si commuove ricordando Maurizio Costanzo: lacrime a Verissimo (VIDEO) (Di sabato 25 febbraio 2023) Non è riuscito a trattenere le lacrime, nel ricordare il suo amico Maurizio Costanzo. È un Luca Laurenti molto diverso da quello che siamo abituati a vedere, quello che oggi è apparso in tv, ospite di Silvia Toffanin nella trasmissione Verissimo, in onda su Canale % questo pomeriggio. Il presentatore e attore comico, spalla di Paolo Bonolis, si è commosso raccontando la sua amicizia con Maurizio Costanzo, gli anni passati insieme “dietro le quinte”, le cose che “non si possono raccontare”, perché rappresentano la parte privata della vita dei personaggi pubblici. Ma che oggi sono state svelate almeno in parte, mostrando la fragilità e l’umanità di quelle che sembrano persone sempre sorridenti e al di sopra delle disgrazie, che invece soffrono come tutti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 25 febbraio 2023) Non è riuscito a trattenere le, nel ricordare il suo amico. È unmolto diverso da quello che siamo abituati a vedere, quello che oggi è apparso in tv, ospite di Silvia Toffanin nella trasmissione, in onda su Canale % questo pomeriggio. Il presentatore e attore comico, spalla di Paolo Bonolis, si è commosso raccontando la sua amicizia con, gli anni passati insieme “dietro le quinte”, le cose che “non si possono raccontare”, perché rappresentano la parte privata della vita dei personaggi pubblici. Ma che oggi sono state svelate almeno in parte, mostrando la fragilità e l’umanità di quelle che sembrano persone sempre sorridenti e al di sopra delle disgrazie, che invece soffrono come tutti ...

