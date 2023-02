Luca Laurenti piange per Maurizio Costanzo: “Era un padre per me” (Di sabato 25 febbraio 2023) Luca Laurenti oggi è stato fra gli ospiti che hanno ricordato Maurizio Costanzo durante la puntata speciale di Verissimo. Il cantante, che con il giornalista ha lavorato un decennio a Buona Domenica, è apparso visibilmente sconvolto. “Costanzo per me è famiglia, ho vissuto con lui nove anni di Buona Domenica. Avevo fatto le prove per non piangere, ma non ci riesco, scusate. In questi momenti mi sento come un equilibrista fra le mie lacrime, ma per quanto io possa raccontare le cose più belle, ma io queste cose le vivo nel silenzio del mio cuore e mi dispiace piangere qui davanti a tutti. Io le cose più belle, come le canzoni che scrivo, le parole non dette, i segreti racchiusi, sono tutte cose che porto nel mio cuore”. Luca Laurenti ha ... Leggi su biccy (Di sabato 25 febbraio 2023)oggi è stato fra gli ospiti che hanno ricordatodurante la puntata speciale di Verissimo. Il cantante, che con il giornalista ha lavorato un decennio a Buona Domenica, è apparso visibilmente sconvolto. “per me è famiglia, ho vissuto con lui nove anni di Buona Domenica. Avevo fatto le prove per nonre, ma non ci riesco, scusate. In questi momenti mi sento come un equilibrista fra le mie lacrime, ma per quanto io possa raccontare le cose più belle, ma io queste cose le vivo nel silenzio del mio cuore e mi dispiacere qui davanti a tutti. Io le cose più belle, come le canzoni che scrivo, le parole non dette, i segreti racchiusi, sono tutte cose che porto nel mio cuore”.ha ...

