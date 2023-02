Luca Laurenti in lacrime mentre ricorda Maurizio Costanzo: “Era un padre per me, stanotte l’ho sognato” (Di sabato 25 febbraio 2023) Luca Laurenti non riesce a trattenere le lacrime e scoppia a piangere in diretta a Verissimo ricordando Maurizio Costanzo. Il volto televisivo ha risposto a una domanda della conduttrice Silvia Toffanin sul suo rapporto con il giornalista scomparso ieri a 84 anni. “Mi ero preparato un discorso – le poche parole pronunciate – ma non ce la faccio a parlare al passato riferito a lui. L’artista dovrebbe trasformare il dolore in esibizione ma io non riesco e vi chiedo scusa. Ho perso tutti, non ho più i miei genitori ma c’era Maurizio, ora non c’è più nemmeno lui e io non ce la faccio. Era mio padre, stanotte l’ho sognato. Lo vedevi in scena ed era un ormone sicuro di se ma in realtà era un tenero. Amava ... Leggi su tpi (Di sabato 25 febbraio 2023)non riesce a trattenere lee scoppia a piangere in diretta a Verissimondo. Il volto televisivo ha risposto a una domanda della conduttrice Silvia Toffanin sul suo rapporto con il giornalista scomparso ieri a 84 anni. “Mi ero preparato un discorso – le poche parole pronunciate – ma non ce la faccio a parlare al passato riferito a lui. L’artista dovrebbe trasformare il dolore in esibizione ma io non riesco e vi chiedo scusa. Ho perso tutti, non ho più i miei genitori ma c’era, ora non c’è più nemmeno lui e io non ce la faccio. Era mio. Lo vedevi in scena ed era un ormone sicuro di se ma in realtà era un tenero. Amava ...

