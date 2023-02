Luca Laurenti a Verissimo parla di Maurizio Costanzo e scoppia a piangere | “Faceva parte della mia famiglia”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SoloNews101 : RT @ilMenestrelloh: Grande uomo Luca Laurenti persona vera. Struggente #Verissimo - RobertaFerrar15 : RT @reese_86: Siamo abituati a vedere Luca Laurenti leggero, divertente, stralunato, goffo, scanzonato. Andate a recuperare il suo ricordo… - SoloNews101 : RT @Boomerissima: Fa davvero male vedere Luca Laurenti in queste condizioni, lui che da 25 anni ci fa ridere tutte le sere. Forza Luca! ??… - lattuga99 : RT @Boomerissima: Fa davvero male vedere Luca Laurenti in queste condizioni, lui che da 25 anni ci fa ridere tutte le sere. Forza Luca! ??… - JmanBianconero : RT @Boomerissima: Fa davvero male vedere Luca Laurenti in queste condizioni, lui che da 25 anni ci fa ridere tutte le sere. Forza Luca! ??… -

Il cantante ha lavorato nove anni con Maurizio Costanzo a Buona ...Silvia Toffanin ha aperto la puntata di Verissimo di sabato 25 febbraio in lacrime, ricordando Maurizio Costanzo. La conduttrice si è poi collegata conche è crollato in un pianto a dirotto, profondamente addolorato dalla scomparsa del giornalista con il quale ha collaborato per nove anni a Buona Domenica. Il cantante è stato ...

Luca Laurenti, lacrime a Verissimo per Maurizio Costanzo: «Ho perso tutti, non ho i genitori, lui era mio padr ilmessaggero.it

Luca Laurenti, pianto a dirotto a Verissimo nel ricordo di Maurizio Costanzo AreaNapoli.it

Maurizio Costanzo, le lacrime di Luca Laurenti: "Per me era come un padre" TGCOM

Verissimo, Luca Laurenti scoppia in lacrime per Maurizio Costanzo. Silvia Toffanin si commuove Today.it

Verissimo ricorda Maurizio Costanzo: Luca Laurenti in lacrime, non riesce a parlare | Video Mediaset SuperGuidaTV

Il musicista e comico televisivo, spalla di Paolo Bonolis, era molto legato a Maurizio Costanzo, che si è spento nelle scorse ore all'età di 84 anni. La… Leggi ...Come detto, quindi, Silvia Toffanin ha dedicato la prima parte del programma in ricordo del giornalista e ha avuto due ospiti per parlarne: Rita Pavone e Luca Laurenti. In studio, di fronte alla ...