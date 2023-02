Lozano: “Mi manca il gol, ma arriverà. Scudetto? Non pronunciamo nessuna parola” (Di sabato 25 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo Francoforte, Hirving Lozano è ancora l’MVP del match anche al Castellani. Queste le parole del messicano: “Sicuramente non voglio fermarmi, devo lavorare e crescere ancora. Forse mi manca il gol ma sono certo che arriverà. Sto lavorando per la squadra e sono molto soddisfatto del mio rendimento. Stiamo dando tutti il massimo per un obiettivo grande, siamo un gruppo forte e competitivo con tanti campioni che possono decidere sempre la gara. Abbiamo raggiunto una mentalità giusta per proseguire su questo cammino – conclude Lozano – Non pronunciamo parole e non ci poniamo traguardi ma sappiamo di poter arrivare lontano” L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 25 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo Francoforte, Hirvingè ancora l’MVP del match anche al Castellani. Queste le parole del messicano: “Sicuramente non voglio fermarmi, devo lavorare e crescere ancora. Forse miil gol ma sono certo che. Sto lavorando per la squadra e sono molto soddisfatto del mio rendimento. Stiamo dando tutti il massimo per un obiettivo grande, siamo un gruppo forte e competitivo con tanti campioni che possono decidere sempre la gara. Abbiamo raggiunto una mentalità giusta per proseguire su questo cammino – conclude– Nonparole e non ci poniamo traguardi ma sappiamo di poter arrivare lontano” L'articolo proviene da Anteprima24.it.

