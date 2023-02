Lozano commenta la sua stagione | “Mi manca fare gol ma è importante fare questa cosa”

(Di sabato 25 febbraio 2023) Il Napoli esce vittorioso dal Castellani, gli azzurri riescono a battere in trasferta anche l’Empoli con il risultato di due a zero, a segno, oltre ad un autogol, il solito Victor osimhen Una delle sorprese più belle diparte diè sicuramente l’attaccante Hirving, il giocatore sta finalmente trovando continuità fornendo delle ottime prestazioni. Spalletti, infatti, inparte dellalo sta schierando con continuità dandogli fiducia al posto di Politano., Empoli-Napoli Parla: le dichiarazioni del messicano Proprio il messicano, nel post-partita della sfida con l’Empoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn , queste le sue parole: Su Spalletti: “Penso che la fiducia del mister è ...

per primo Hirving, attaccante del Napoli , dopo la vittoria sul campo dell'Empoli ha parlato a Dazn: 'La fiducia che mi sta dando il mister è molto importante per me e sto facendo ...per primo Empoli - Napoli 0 - 2 (primo tempo 0 - 2) Marcatori: 17' pt aut. Ismajli, 29' pt ... Kim, Mario Rui; Zambo Anguissa (47' st Gaetano), Lobotka, Zielinski (47' st Ndombele);(25' ...

Hirving Lozano, esternodel Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport, dopo la vittoria contro l'Empoli. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine": "Una partita difficile con una squadr ...