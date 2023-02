Lotta, Ranking Series Alessandria d’Egitto: strepitoso oro per Dalma Caneva (Di sabato 25 febbraio 2023) Strepitosa medaglia d’oro per Dalma Caneva nella seconda Ranking Series di questo 2023 di Lotta, quella di Alessandria d’Egitto. La Lottatrice azzurra, che era già salita sul podio nel primo appuntamento dell’anno, stavolta migliora la propria posizione e vince una splendida medaglia d’oro. La Lottatrice dei 72 kg ha vinto due dei tre incontri del round robin, battendo le egiziane Mohamed e Ahmed, cedendo poi all’ucraina Levytska. In semifinale vittoria di misura sull’indiana Reetika, nella finale ancora una volta contro l’ucraina Levytska, stavolta battuta 5-2 nel match che contava. In gara anche Benjamin Honis nei 97 kg. L’azzurro è stato eliminato ai quarti di finale e poi ripescato, si è imposto su Lefter per 9-3 ma ha poi ceduto ... Leggi su sportface (Di sabato 25 febbraio 2023) Strepitosa medaglia d’oro pernella secondadi questo 2023 di, quella di. Latrice azzurra, che era già salita sul podio nel primo appuntamento dell’anno, stavolta migliora la propria posizione e vince una splendida medaglia d’oro. Latrice dei 72 kg ha vinto due dei tre incontri del round robin, battendo le egiziane Mohamed e Ahmed, cedendo poi all’ucraina Levytska. In semifinale vittoria di misura sull’indiana Reetika, nella finale ancora una volta contro l’ucraina Levytska, stavolta battuta 5-2 nel match che contava. In gara anche Benjamin Honis nei 97 kg. L’azzurro è stato eliminato ai quarti di finale e poi ripescato, si è imposto su Lefter per 9-3 ma ha poi ceduto ...

