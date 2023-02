Lotta | Ranking Series Alessandria d’Egitto 2023 | vittoria di Dalma Caneva! Quinto Benjamin Honis

Leggi su oasport

(Di sabato 25 febbraio 2023) Oggi, sabato 25 febbraio, è proseguito il torneo diIbrahim Moustafa, valido come seconda tappa stagionale delle: ad, gli atleti si danno battaglia per incamerare punti preziosi per le classifiche che andranno poi a determinare le teste di serie dei Mondiali, qualificanti alle Olimpiadi 2024. Nella giornata odierna erano in gara gli unici due italiani iscritti:Caneva ha trionfato nella categoria di peso non olimpica dei -72 kg della femminile, mentreha chiusonella categoria di peso olimpica dei -97 kg dello stile libero dopo aver perso la sfida per il terzo posto. Nel girone nordico dei -72 kg della femminileCaneva ha ...