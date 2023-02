Lotta olimpica | Dalma Caneva conquista la Ranking Series nei 72 kg

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 25 febbraio 2023) Bottino pieno perad Alessandria d'Egitto. Latrice azzurra ha vinto la(categoria 72 kg) in terra africana aprendo la giornata con i successi nel round robin ai danni delle padrone di casa Eman Mohamed (10-0) e Mona Ahmed (6-0). Ininfluente la sconfitta nel girone con l'ucraina Alina Levytska per 4-2, visto che poi in semifinale la ligure si è imposta sull'indiana Reetika Reetika con lo score di 2-1. Nella sfida per il titolosi è presa la rivincita: l'azzurra ha affrontato nuovamente l'ucraina Alina Levytska, ma in questo caso è riuscita ad avere la meglio con il punteggio di 5-2 salendo sul gradino più alto del podio. (coni.it) (Foto Fijlkam)