(Di sabato 25 febbraio 2023) I familiari si rivolgono al Presidente della Repubblica, al ministro della Salute e alla magistratura con una accorata lettera-denuncia in cui raccontano l’oa terribile della maestra 44enne di Agrigento: «Su questa vicenda non deve calare il silenzio»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsalute : Morta di malaria non diagnosticata, esposto della famiglia di Loredana Guida - infoitsalute : Loredana Guida, morta di malaria non diagnosticata: «Disse che era andata in Africa, nessuno l’ascoltò»-… - zazoomblog : Morta di malaria non diagnosticata la famiglia di Loredana Guida si rivolge a Mattarella: “Nessuno la ascoltò” -… - emchella : RT @Corriere: Loredana, morta di malaria non diagnosticata: «Disse che era stata in Africa ma nessuno l’ascoltò» - margsax : @MinisteroSalute @GiorgiaMeloni #OrazioSchillaci invece di preoccuparmi tanto di #Covid , sarei angosciato fossi in… -

Aspettano da tre anni risposte sulla morte di, l'insegnante 44enne di Agrigento deceduta per una forma gravissima di malaria contratta in Nigeria, paese in cui avrebbe voluto aprire una scuola per bambini. La malattia le venne ...Aspettano da tre anni risposte sulla morte di, l'insegnante 44enne di Agrigento deceduta per una forma gravissima di malaria contratta in Nigeria, paese in cui avrebbe voluto aprire una scuola per bambini. La malattia le venne ...

Loredana Guida, morta di malaria non diagnosticata: «Disse che era andata in Africa, nessuno l’ascoltò» Corriere della Sera

Morta di malaria non diagnosticata, esposto della famiglia di Loredana Guida La Sicilia

Giustizia per Loredana Guida, l’insegnante morta per malaria non diagnosticata NewSicilia

Loredana Guida è morta di malaria non diagnosticata, esposto della famiglia Virgilio

Loredana Guida Archives | larampa La Rampa

Tre anni fa Loredana Guida, insegnante 44enne di Agrigento, morì per una forma gravissima di malaria contratta in Nigeria, paese in cui avrebbe voluto aprire una scuola per bambini. La malattia le ven ...La madre e i fratelli di Loredana Guida si rivolgono al Presidente della Repubblica, al ministro della Salute e alla magistratura attraverso una lettera per chiedere giustizia: raccontano il calvario ...