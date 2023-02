Lombardia, tre escursionisti morti in montagna. Ancora in corso il recupero di due trentenni bergamaschi precipitati dal Grigna (Di sabato 25 febbraio 2023) Tre escursionisti sono morti nelle ultime 24 ore sulle montagne lombarde, uno in provincia di Como, gli altri due in provincia di Lecco. Già recuperato il corpo della prima vittima, un trentenne milanese ritrovato sul monte San Primo, nel comasco. Mentre sono Ancora in corso le operazioni di recupero di altri due trentenni di Bergamo, precipitati da una delle principali vette della provincia lecchese. Intorno alle 14.30 di oggi è stato rinvenuto il corpo senza vita di un 31enne di Milano, uscito ieri mattina e mai rientrato. Ieri sera i familiari avevano segnalato il mancato ritorno, ma solo nel pomeriggio di oggi il corpo è stato ritrovato sul monte San Primo, in una zona impervia nel territorio di Bellagio, nelle vicinanze del rifugio Martina, a circa 1.200 metri di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 febbraio 2023) Tresononelle ultime 24 ore sulle montagne lombarde, uno in provincia di Como, gli altri due in provincia di Lecco. Già recuperato il corpo della prima vittima, un trentenne milanese ritrovato sul monte San Primo, nel comasco. Mentre sonoinle operazioni didi altri duedi Bergamo,da una delle principali vette della provincia lecchese. Intorno alle 14.30 di oggi è stato rinvenuto il corpo senza vita di un 31enne di Milano, uscito ieri mattina e mai rientrato. Ieri sera i familiari avevano segnalato il mancato ritorno, ma solo nel pomeriggio di oggi il corpo è stato ritrovato sul monte San Primo, in una zona impervia nel territorio di Bellagio, nelle vicinanze del rifugio Martina, a circa 1.200 metri di ...

