L'omaggio della tv a Costanzo: funerali in diretta e palinsensti stravolti (Di sabato 25 febbraio 2023) L'ultimo saluto a Maurizio Costanzo ci sarà a Roma in Campidoglio, nella Sala della Protomoteca, oggi dalle 10.30 alle 18 e domani dalle 10 alle 18. I funerali solenni, per volere del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, si terranno lunedì nella Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo a Roma alle 15. La scomparsa del giornalista che ha cambiato la tv, morto venerdì 24 febbraio nella clinica Paideia di Roma dove era ricoverato da poco più di una settimana, stravolge i palinsesti: Mediaset e Rai hanno deciso di cambiare la loro programmazione per ricordarlo. Naturalmente ieri non è andato in onda il programma condotto da Maria De Filippi «Uomini e donne» su Canale 5. In prima serata, sulla stessa rete, è andato in onda lo Speciale Matrix in collaborazione con il Tg5 dal titolo «Costanzo, ...

