Lo strano caso dei contanti russi in Italia (Di sabato 25 febbraio 2023) Soldi che vanno, soldi che vengono. Dal giorno in cui Vladimir Putin ha invaso Kyiv, Mosca ha provato ad assediare Roma ritenendo che fosse l’anello debole del fronte occidentale. Da allora il capo della diplomazia russa in Italia, Sergej Razov, si è segnalato per una serie di iniziative provocatorie che hanno indotto più volte la Farnesina a convocarlo. In principio inviò una lettera intimidatoria ai parlamentari che stavano per votare i primi aiuti militari all’Ucraina. E siccome, racconta oggi il Corriere della Sera, i presidenti delle Camere del tempo non intervennero a difesa di deputati e senatori, ritenne di poter proseguire indisturbato: pagò biglietti aerei a leader politici che s’inventarono mediatori; chiamò ex premier per spiegare loro che “era tutta colpa di Volodymyr Zelensky“; s’incuneò tra le pieghe di quei partiti che non volevano più mandare armi in ... Leggi su formiche (Di sabato 25 febbraio 2023) Soldi che vanno, soldi che vengono. Dal giorno in cui Vladimir Putin ha invaso Kyiv, Mosca ha provato ad assediare Roma ritenendo che fosse l’anello debole del fronte occidentale. Da allora il capo della diplomazia russa in, Sergej Razov, si è segnalato per una serie di iniziative provocatorie che hanno indotto più volte la Farnesina a convocarlo. In principio inviò una lettera intimidatoria ai parlamentari che stavano per votare i primi aiuti militari all’Ucraina. E siccome, racconta oggi il Corriere della Sera, i presidenti delle Camere del tempo non intervennero a difesa di deputati e senatori, ritenne di poter proseguire indisturbato: pagò biglietti aerei a leader politici che s’inventarono mediatori; chiamò ex premier per spiegare loro che “era tutta colpa di Volodymyr Zelensky“; s’incuneò tra le pieghe di quei partiti che non volevano più mandare armi in ...

