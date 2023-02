“Lo ha sottovalutato clamorosamente”. Fabbri, l'errore che ha inguaiato Putin (Di sabato 25 febbraio 2023) “Quanto sono avanzati i russi? Hanno cambiato gli obiettivi rispetto ad un anno fa?”. È questa la domanda posta da David Parenzo, conduttore di In Onda insieme a Concita De Gregorio, a Dario Fabbri, esperto di geopolitca e direttore di Domino, che risponde senza esitazioni: “Sì certamente. L'obiettivo iniziale di un anno fa - dice Fabbri durante la puntata del 25 febbraio del talk show di La7 - era la guerra lampo, arrivare a Kiev, rovesciare la presidenza di Volodymyr Zelensky, mettere al suo posto un regime filo-russo e da lì manovrare l'intera Ucraina. L'idea iniziale della Russia è che ci fosse un'enorme fetta della popolazione ucraina pronta ad accogliere i russi come i liberatori, almeno la metà. Speravano che la parte russofona del Paese prendesse i 150mila soldati come avanguardia di sé stessi, questo non si è verificato. Kharkiv, città dove si ... Leggi su iltempo (Di sabato 25 febbraio 2023) “Quanto sono avanzati i russi? Hanno cambiato gli obiettivi rispetto ad un anno fa?”. È questa la domanda posta da David Parenzo, conduttore di In Onda insieme a Concita De Gregorio, a Dario, esperto di geopolitca e direttore di Domino, che risponde senza esitazioni: “Sì certamente. L'obiettivo iniziale di un anno fa - dicedurante la puntata del 25 febbraio del talk show di La7 - era la guerra lampo, arrivare a Kiev, rovesciare la presidenza di Volodymyr Zelensky, mettere al suo posto un regime filo-russo e da lì manovrare l'intera Ucraina. L'idea iniziale della Russia è che ci fosse un'enorme fetta della popolazione ucraina pronta ad accogliere i russi come i liberatori, almeno la metà. Speravano che la parte russofona del Paese prendesse i 150mila soldati come avanguardia di sé stessi, questo non si è verificato. Kharkiv, città dove si ...

