"Lo ha chiesto prima di morire". Maurizio Costanzo, dal letto della clinica l'ultima e inaspettata richiesta (Di sabato 25 febbraio 2023) Morte di Maurizio Costanzo, la visita in ospedale del caro amico. Un articolo sul sito Dagospia ha fatto luce sugli ultimi giorni di vita del noto conduttore italiano e marito di Maria De Filippi, venuto a mancare all'età di 84 anni. Tre settimane di ricovero presso la clinica Paideia a Roma, poi purtroppo il peggioramento delle sue condizioni di salute. Ma al suo fianco, oltre la moglie, anche il caro amico Giorgio Assumma. Morte di Maurizio Costanzo, la visita in clinica di Giorgio Assumma. Come appreso sul sito Dagospia, il noto conduttore è stato sottoposto a un'operazione al colon che in un primo momento sembrava essere andata bene, poi purtroppo il peggioramento fino a una broncopolmonite letale.

