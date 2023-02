Livorno | compie 21 reati in sette mesi | arrestato 36enne Il video della “spaccata” ai danni di un negozio

(Di sabato 25 febbraio 2023) Su ordineProcuraRepubblica labronica, i carabinieri dihanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di unpluripregiudicato di Rosignano Marittimo gravemente indiziato, a vario titolo, di 21tra furto aggravato, ricettazione e uso fraudolento di carte di credito, commessi tra luglio 2022 e febbraio 2023. Le indagini dei carabinieriCompagnia di Cecina hanno riguardato furti pluriaggravati aidi diversi esercizi pubblici, abitazioni e autovetture in sosta: in particolare l’è accusato di essersi appropriato di un’autovettura poi utilizzata, nella stessa notte, perre tre spaccate aidi altrettanti esercizi ...

Dopo la retrocessione del 2013 con il Livorno, memorabile fu la salvezza conquistata con il Crotone ... Nicola compie un'altra impresa clamorosa e storica . Non sarà un maestro di tattica, infatti crede ...

E' il veliero della Marina Militare, costruito nel 1931 come nave scuola per l'addestramento degli allievi ufficiali dei ruoli normali dell'Accademia navale di Livorno: l'Amerigo Vespucci compie oggi ...