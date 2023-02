LIVE UAE Tour 2023, tappa di oggi in DIRETTA: vittoria di potenza per Tim Merlier (Di sabato 25 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.24 Sam Bennett ha provato a prendere la ruota del belga, ma semplicemente non c’era niente da fare. 13.23 TIM Merlier VINCE DI PREpotenza! Per distacco il belga porta il tris alla Soudal-Quick Step in questo UAE Tour. 13.22 ULTIMO CHILOMETRO! Fora Mark Cavendish che è fuori gioco. 13.22 C’è anche un forte vento e qualche curva in questi ultimi due chilometri a far aumentare la tensione. 13.21 ULTIMI DUE CHILOMETRI! Qualche sbandata pericolosa in gruppo. 13.20 C’è anche la Soudal-Quick Step per Tim Merlier. 13.19 Stanno arrivando tutte le squadre per prendere le posizioni. 13.18 Ultimi cinque chilometri! 13.17 Ripresi definitivamente i fuggitivi. 13.15 La Lotto Dstny oggi è leggermente più indietro, in attesa di arrivare ... Leggi su oasport (Di sabato 25 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.24 Sam Bennett ha provato a prendere la ruota del belga, ma semplicemente non c’era niente da fare. 13.23 TIMVINCE DI PRE! Per distacco il belga porta il tris alla Soudal-Quick Step in questo UAE. 13.22 ULTIMO CHILOMETRO! Fora Mark Cavendish che è fuori gioco. 13.22 C’è anche un forte vento e qualche curva in questi ultimi due chilometri a far aumentare la tensione. 13.21 ULTIMI DUE CHILOMETRI! Qualche sbandata pericolosa in gruppo. 13.20 C’è anche la Soudal-Quick Step per Tim. 13.19 Stanno arrivando tutte le squadre per prendere le posizioni. 13.18 Ultimi cinque chilometri! 13.17 Ripresi definitivamente i fuggitivi. 13.15 La Lotto Dstnyè leggermente più indietro, in attesa di arrivare ...

