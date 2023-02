LIVE UAE Tour 2023, tappa di oggi in DIRETTA: ultima occasione per gli sprinter (Di sabato 25 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della penultima tappa dell’UAE Tour 2023. 166,1 km con partenza dal parco divertimenti Warner Bros World Abu Dhabi ed arrivo ad Abu Dhabi Breakwater. Frazione completamente pianeggiante ed ultima occasione per i velocisti. Quest’oggi il gruppo gareggerà senza affrontare un metro di salita, trovandosi ad un’altitudine massima di 15 metri sul LIVEllo del mare. Attenzione però al pericolo vento con larga parte del tracciato che affiancherà il tratto costiero, con la maglia rossa Remco Evenepoel che dovrà stare all’erta. Favoriti d’obbligo ovviamente i velocisti, con Tim Merlier, Juan Sebastian ... Leggi su oasport (Di sabato 25 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale della pendell’UAE. 166,1 km con partenza dal parco divertimenti Warner Bros World Abu Dhabi ed arrivo ad Abu Dhabi Breakwater. Frazione completamente pianeggiante edper i velocisti. Quest’il gruppo gareggerà senza affrontare un metro di salita, trovandosi ad un’altitudine massima di 15 metri sulllo del mare. Attenzione però al pericolo vento con larga parte del tracciato che affiancherà il tratto costiero, con la maglia rossa Remco Evenepoel che dovrà stare all’erta. Favoriti d’obbligo ovviamente i velocisti, con Tim Merlier, Juan Sebastian ...

