LIVE UAE Tour 2023, tappa di oggi in DIRETTA: terzetto in fuga, gruppo che insegue a 1’15” (Di sabato 25 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.23 Molano si sfila dal gruppo per andare all’ammiraglia al recupero borracce: il colombiano può essere protagonista anche oggi in volata. 12.20 Ricordiamo che in fuga ci sono sempre Larry Warbasse (AG2R Citroen Team), dal belga Edward Planckaert (Alpecin-Deceunink), e dall’italiano Samuele Zoccarato (Green Project-Bardiani CSF Faizanè), gruppo che insegue a 1’25”. 12.17 50 chilometri alla conclusione: si avvicina il traguardo volante di Al Sadar, il secondo di giornata. 12.14 Inquadrato nel gruppo il francese Paul Lapeira, visibilmente segnato da una caduta che si è verificata in questa tappa. 12.11 Velocità media che si aggira attorno ai 45 km/h in queste due ore e mezzo di corsa. 12.08 Il ... Leggi su oasport (Di sabato 25 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.23 Molano si sfila dalper andare all’ammiraglia al recupero borracce: il colombiano può essere protagonista anchein volata. 12.20 Ricordiamo che inci sono sempre Larry Warbasse (AG2R Citroen Team), dal belga Edward Planckaert (Alpecin-Deceunink), e dall’italiano Samuele Zoccarato (Green Project-Bardiani CSF Faizanè),chea 1’25”. 12.17 50 chilometri alla conclusione: si avvicina il traguardo volante di Al Sadar, il secondo di giornata. 12.14 Inquadrato nelil francese Paul Lapeira, visibilmente segnato da una caduta che si è verificata in questa. 12.11 Velocità media che si aggira attorno ai 45 km/h in queste due ore e mezzo di corsa. 12.08 Il ...

