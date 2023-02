LIVE UAE Tour 2023, tappa di oggi in DIRETTA: terzetto di fuggitivi con Zoccarato a 120 km dal traguardo (Di sabato 25 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:39 Giornata calda che accompagnerà i corridori fino al traguardo. 32° e vento che spira per ora a 14 km/h. 10:36 124 km al traguardo. La situazione: al comando un gruppetto di tre fuggitivi composto dall’americano Larry Warbasse (AG2R Citroen Team), dal belga Edward Planckaert (Alpecin-Deceunink), e dall’italiano Samuele Zoccarato (Green Project-Bardiani CSF Faizanè). Vantaggio sul gruppo maglia rossa che si assesta sui 4’40”. 10:32 Dei tre fuggitivi il solo Samuele Zoccarato è alla ricerca della prima vittoria nel Pro Tour. Warbasse ne vanta due, mentre Planckaert una. 10:29 Intanto il plotone si riduce a 135 unità dopo il ritiro dell’olandese Antwan Tolhoek (Trek-Segafredo). 10:26 Poco più ... Leggi su oasport (Di sabato 25 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:39 Giornata calda che accompagnerà i corridori fino al. 32° e vento che spira per ora a 14 km/h. 10:36 124 km al. La situazione: al comando un gruppetto di trecomposto dall’americano Larry Warbasse (AG2R Citroen Team), dal belga Edward Planckaert (Alpecin-Deceunink), e dall’italiano Samuele(Green Project-Bardiani CSF Faizanè). Vantaggio sul gruppo maglia rossa che si assesta sui 4’40”. 10:32 Dei treil solo Samueleè alla ricerca della prima vittoria nel Pro. Warbasse ne vanta due, mentre Planckaert una. 10:29 Intanto il plotone si riduce a 135 unità dopo il ritiro dell’olandese Antwan Tolhoek (Trek-Segafredo). 10:26 Poco più ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : LIVE UAE Tour 2023, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo ancora compatto, 140 km all’arrivo - - zazoomblog : LIVE UAE Tour 2023 tappa di oggi in DIRETTA: 65 km al traguardo Tonelli e Zoccarato in fuga - #tappa #DIRETTA:… - OA_Sport : LIVE UAE Tour 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Zoccarato e Tonelli in fuga, gruppo a 3' - - infoitsport : LIVE UAE Tour 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Rubio vince sul Jebel Jais, Evenepoel nuovo leader della generale - infoitsport : Uae Tour - LIVE! 3a tappa: arrivo in salita a Jebel Jais, chi sfida Evenepoel? Aggiornamenti in tempo reale -