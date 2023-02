LIVE UAE Tour 2023, tappa di oggi in DIRETTA: meno di 40 km all’arrivo, gruppo a 45? dal terzetto in fuga (Di sabato 25 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.41 Nel gruppo a tirare ora c’è la INEOS Grenadiers: evidentemente Elia Viviani vuole provare ad essere protagonista oggi. 12.38 Questa la situazione aggiornata della classifica a punti: 1 ?7 PLANCKAERT Edward 34 16 2 ?1 MERLIER Tim 32 – 3 ?1 EVENEPOEL Remco 29 – 4 ?1 GROENEWEGEN Dylan 27 – 5 ?1 KOOIJ Olav 27 – 12.35 Planckaert si aggiudica lo sprint intermedio e si prenderà verosimilmente la palma di combattivo di giornata. 12.32 40 chilometri all’arrivo! Mancano solo 1000 metri allo sprint intermedio. 12.29 Rapporti molto lunghi per i tre fuggitivi che proseguono con una buona collaborazione. 12.26 Davanti anche la Lotto Dstny per Caleb Ewan, un altro dei favoriti di oggi. 12.23 Molano si sfila dal gruppo per andare ... Leggi su oasport (Di sabato 25 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.41 Nela tirare ora c’è la INEOS Grenadiers: evidentemente Elia Viviani vuole provare ad essere protagonista. 12.38 Questa la situazione aggiornata della classifica a punti: 1 ?7 PLANCKAERT Edward 34 16 2 ?1 MERLIER Tim 32 – 3 ?1 EVENEPOEL Remco 29 – 4 ?1 GROENEWEGEN Dylan 27 – 5 ?1 KOOIJ Olav 27 – 12.35 Planckaert si aggiudica lo sprint intermedio e si prenderà verosimilmente la palma di combattivo di giornata. 12.32 40 chilometri! Mancano solo 1000 metri allo sprint intermedio. 12.29 Rapporti molto lunghi per i tre fuggitivi che proseguono con una buona collaborazione. 12.26 Davanti anche la Lotto Dstny per Caleb Ewan, un altro dei favoriti di. 12.23 Molano si sfila dalper andare ...

