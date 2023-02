LIVE UAE Tour 2023, tappa di oggi in DIRETTA: fuga a tre con Samuele Zoccarato (Di sabato 25 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:22 Zoccarato e Warbasse sono stati compagni di fuga in altre due occasioni, entrambe in due tapponi del Giro d’Italia 2021. L’azzurro e Planckaert hanno invece animato due frazioni di questa edizione dell’UAE Tour. 10:19 Giornata sulla carta tranquilla per il leader della classifica generale Remco Evenepoel. Il talento della Soudal-Quick Step dovrà però stare attento alle possibili insidie costituite dal vento. 10:15 25 i km percorsi dal gruppo, con un terzetto che si è staccato sin dai primi metri. Gli uomini in fuga sono il l’americano Larry Warbasse (AG2R Citroen Team), il belga Edward Planckaert (Alpecin-Deceunink), ed infine l’italiano Samuele Zoccarato (Green Project-Bardiani CSF Faizanè). Per loro ... Leggi su oasport (Di sabato 25 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:22e Warbasse sono stati compagni diin altre due occasioni, entrambe in due tapponi del Giro d’Italia 2021. L’azzurro e Planckaert hanno invece animato due frazioni di questa edizione dell’UAE. 10:19 Giornata sulla carta tranquilla per il leader della classifica generale Remco Evenepoel. Il talento della Soudal-Quick Step dovrà però stare attento alle possibili insidie costituite dal vento. 10:15 25 i km percorsi dal gruppo, con un terzetto che si è staccato sin dai primi metri. Gli uomini insono il l’americano Larry Warbasse (AG2R Citroen Team), il belga Edward Planckaert (Alpecin-Deceunink), ed infine l’italiano(Green Project-Bardiani CSF Faizanè). Per loro ...

