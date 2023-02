LIVE UAE Tour 2023, tappa di oggi in DIRETTA: 100 km all’arrivo. Per i battistrada 3 minuti di margine sul gruppo (Di sabato 25 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:13 Caduta per il francese Paul Lapeira (AG2R Citroen Team). Intanto gli uomini Movistar fanno capolino in testa al gruppo. 11:10 Continua il forcing del gruppo maglia rossa, che rosicchia altri secondi ai fuggitivi. margine che scende per la prima volta sotto i tre minuti. 11:07 Nelle passate edizioni dell’UAE Tour il 25 febbraio hanno trionfato Fernando Gaviria (2019), Adam Yates (2020), Jonas Vingegaard (2021), e Mathias Vacek (2022). 11:04 tappa che continua rispettando il copione previsto, ovvero la difficile sfida tra fuga di giornata e gruppo. I velocisti non vorranno farsi scappare quest’ultima occasione. Domani ci sarà infatti l’arrivo in salita sul Jebel Hafeet. 11:00 100 km al ... Leggi su oasport (Di sabato 25 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:13 Caduta per il francese Paul Lapeira (AG2R Citroen Team). Intanto gli uomini Movistar fanno capolino in testa al. 11:10 Continua il forcing delmaglia rossa, che rosicchia altri secondi ai fuggitivi.che scende per la prima volta sotto i tre. 11:07 Nelle passate edizioni dell’UAEil 25 febbraio hanno trionfato Fernando Gaviria (2019), Adam Yates (2020), Jonas Vingegaard (2021), e Mathias Vacek (2022). 11:04che continua rispettando il copione previsto, ovvero la difficile sfida tra fuga di giornata e. I velocisti non vorranno farsi scappare quest’ultima occasione. Domani ci sarà infatti l’arrivo in salita sul Jebel Hafeet. 11:00 100 km al ...

