LIVE – Trento-Milano: semifinale Coppa Italia maschile 2023 volley in DIRETTA (Di sabato 25 febbraio 2023) La DIRETTA testuale LIVE di Itas Trentino-Allianz Milano, semifinale della Del Monte Coppa Italia Superlega 2023 di volley maschile. Gli uomini di Angelo Lorenzetti hanno battuto ai quarti Modena ed ora vogliono continuare a sognare in grande. Non sarà però facile superare i meneghini di Andrea Piazza, che ai quarti hanno eliminato Civitanova. Pochi giorni fa, in campionato, Milano si è arresa a Trento solo al tie-break e questa nuova sfida promette ancora spettacolo. Chi si aggiudicherà la vittoria e accederà alla finalissima? L’appuntamento è per le ore 18.00 di sabato 25 febbraio al Palazzo dello Sport di Roma. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale ... Leggi su sportface (Di sabato 25 febbraio 2023) Latestualedi Itas Trentino-Allianzdella Del MonteSuperlegadi. Gli uomini di Angelo Lorenzetti hanno battuto ai quarti Modena ed ora vogliono continuare a sognare in grande. Non sarà però facile superare i meneghini di Andrea Piazza, che ai quarti hanno eliminato Civitanova. Pochi giorni fa, in campionato,si è arresa asolo al tie-break e questa nuova sfida promette ancora spettacolo. Chi si aggiudicherà la vittoria e accederà alla finalissima? L’appuntamento è per le ore 18.00 di sabato 25 febbraio al Palazzo dello Sport di Roma. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GruppoAlcuni : A Trento sono iniziate le riprese della serie per ragazzi #Gateway66. Hanno preso il via i lavori per la nuovissima… - byebyeIwannadie : O di quando mentre era al militare è diventato amico di uno che lavorava come critico cinematografico che lo portav… - zazoomblog : LIVE – Milano-Trento 2-2 (25-22 26-24 23-25 24-26 7-8): Superlega 2022-2023 volley in DIRETTA - #Milano-Trento #(25… - Olamide61639124 : RT @DiMarzio: #SerieC I #Renate avanti sul #Piacenza. #Pordenone, doppio vantaggio sul campo del #Trento. Segui il nostro LIVE ???? https://… - DiMarzio : #SerieC I #Renate avanti sul #Piacenza. #Pordenone, doppio vantaggio sul campo del #Trento. Segui il nostro LIVE ???? -