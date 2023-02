LIVE Trento-Milano 2-2, Coppa Italia volley 2023 in DIRETTA: l’Itas è avanti nel tie-break per 8-4 (Di sabato 25 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SEMIFINALE DI Coppa Italia DI volley PERUGIA-PIACENZA DALLE 15.30 10-6 Passa Michieletto! Quattro punti di vantaggio per Trento. 9-6 Diagonale vincente di Ebadipour. 9-5 Mani fuori di Kaziyski. 8-5 Parallela di Ebadipour. 8-4 PIPE KAZIYSKIII! Che parziale del bulgaro sin qui. 7-4 Mani fuori del capitano dell’Itas. 6-4 Largo il servizio di Kaziyski. 6-3 Diagonale strettissima di Kaziyski. 5-3 Attacco di Michieletto, break Trento. 4-3 A rete la battuta di Melgarejo. 3-3 Mani fuori di Patry. 3-2 Pipe vincente di Michieletto. 2-2 Mani out di Melgarejo. 2-1 ACE MICHIELETTOOOO! 1-1 Larga la parallela di Melgarejo. 0-1 Primo tempo vincente di ... Leggi su oasport (Di sabato 25 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA SEMIFINALE DIDIPERUGIA-PIACENZA DALLE 15.30 10-6 Passa Michieletto! Quattro punti di vantaggio per. 9-6 Diagonale vincente di Ebadipour. 9-5 Mani fuori di Kaziyski. 8-5 Parallela di Ebadipour. 8-4 PIPE KAZIYSKIII! Che parziale del bulgaro sin qui. 7-4 Mani fuori del capitano del. 6-4 Largo il servizio di Kaziyski. 6-3 Diagonale strettissima di Kaziyski. 5-3 Attacco di Michieletto,. 4-3 A rete la battuta di Melgarejo. 3-3 Mani fuori di Patry. 3-2 Pipe vincente di Michieletto. 2-2 Mani out di Melgarejo. 2-1 ACE MICHIELETTOOOO! 1-1 Larga la parallela di Melgarejo. 0-1 Primo tempo vincente di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : LIVE Trento-Milano 0-0, Coppa Italia volley 2023 in DIRETTA - thevolleynews : Del Monte Coppa Italia, la cronaca live della 2° #Semifinale Trento-Milano - GruppoAlcuni : A Trento sono iniziate le riprese della serie per ragazzi #Gateway66. Hanno preso il via i lavori per la nuovissima… - byebyeIwannadie : O di quando mentre era al militare è diventato amico di uno che lavorava come critico cinematografico che lo portav… - zazoomblog : LIVE – Milano-Trento 2-2 (25-22 26-24 23-25 24-26 7-8): Superlega 2022-2023 volley in DIRETTA - #Milano-Trento #(25… -