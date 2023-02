LIVE Trento-Milano 0-0, Coppa Italia volley 2023 in DIRETTA: inizia la seconda semifinale al PalaEur (Di sabato 25 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA semifinale DI Coppa Italia DI volley PERUGIA-PIACENZA DALLE 15.30 0-1 Merjarejo passa su un muro non perfetto. 18.01 Iniziera a battere l’Itas. 18.00 Tutto pronto per il via del match. 17.58 Entrano le squadre in campo per le presentazioni. 17.55 Sta per terminare il riscaldamento, fra pochi minuti l’inizio della partita. 17.50 La vincente della sfida andrà a sfidare, in finale, la sorprendente Piacenza, che ha clamorosamente eliminato la Sir Safety Perugia in tre set. Per Milano sarebbe la prima volta nell’atto conclusivo di Coppa Italia, per Trento, invece, la nona. 17.45 Le due squadre si sfidano dopo soli sei giorni ... Leggi su oasport (Di sabato 25 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDIPERUGIA-PIACENZA DALLE 15.30 0-1 Merjarejo passa su un muro non perfetto. 18.01 Iniziera a battere l’Itas. 18.00 Tutto pronto per il via del match. 17.58 Entrano le squadre in campo per le presentazioni. 17.55 Sta per terminare il riscaldamento, fra pochi minuti l’inizio della partita. 17.50 La vincente della sfida andrà a sfidare, in finale, la sorprendente Piacenza, che ha clamorosamente eliminato la Sir Safety Perugia in tre set. Persarebbe la prima volta nell’atto conclusivo di, per, invece, la nona. 17.45 Le due squadre si sfidano dopo soli sei giorni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GruppoAlcuni : A Trento sono iniziate le riprese della serie per ragazzi #Gateway66. Hanno preso il via i lavori per la nuovissima… - byebyeIwannadie : O di quando mentre era al militare è diventato amico di uno che lavorava come critico cinematografico che lo portav… - zazoomblog : LIVE – Milano-Trento 2-2 (25-22 26-24 23-25 24-26 7-8): Superlega 2022-2023 volley in DIRETTA - #Milano-Trento #(25… - Olamide61639124 : RT @DiMarzio: #SerieC I #Renate avanti sul #Piacenza. #Pordenone, doppio vantaggio sul campo del #Trento. Segui il nostro LIVE ???? https://… - DiMarzio : #SerieC I #Renate avanti sul #Piacenza. #Pordenone, doppio vantaggio sul campo del #Trento. Segui il nostro LIVE ???? -