LIVE Trento-Milano 0-0, Coppa Italia volley 2023 in DIRETTA: 20-19 per l’Allianz nel primo set (Di sabato 25 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SEMIFINALE DI Coppa Italia DI volley PERUGIA-PIACENZA DALLE 15.30 22-23 primo tempo vincente di Loser. 22-22 Diagonale stretta di Lavia. 21-22 Diagonale vincente di Ishikawa, ma che errore di Michieletto, completamente fermo in uscita dal servizio. 21-21 PIPE MICHIELETTO! 20-21 Mergarejo sfonda il muro. 20-20 primo tempo vincente di Podrascanin. 19-20 Sbaglia la battuta Nelli. 19-19 ACE NELLII!! L’Itas pareggia, quattro punti di fila, time out Milano. 18-19 Mani out di Kaziyski. 17-19 ACE NELLI! Break di Trento. 16-19 Mani out di Michieletto. 15-19 Attacco vincente di Mergarejo. 15-18 La pipe stretta di Ishikawa. 15-17 Pesaresi non ... Leggi su oasport (Di sabato 25 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA SEMIFINALE DIDIPERUGIA-PIACENZA DALLE 15.30 22-23tempo vincente di Loser. 22-22 Diagonale stretta di Lavia. 21-22 Diagonale vincente di Ishikawa, ma che errore di Michieletto, completamente fermo in uscita dal servizio. 21-21 PIPE MICHIELETTO! 20-21 Mergarejo sfonda il muro. 20-20tempo vincente di Podrascanin. 19-20 Sbaglia la battuta Nelli. 19-19 ACE NELLII!! L’Itas pareggia, quattro punti di fila, time out. 18-19 Mani out di Kaziyski. 17-19 ACE NELLI! Break di. 16-19 Mani out di Michieletto. 15-19 Attacco vincente di Mergarejo. 15-18 La pipe stretta di Ishikawa. 15-17 Pesaresi non ...

