LIVE Superbike | GP Australia 2023 in DIRETTA | tra pochi minuti il via di gara-1!

(Di sabato 25 febbraio 2023) 6.09 Laè dichiarata bagnata, ma il sole sta arrivando. 6.08 Comunicazione ufficiale: laè accorciata saranno 14 i giri per via dei ritardi. 6.07 Innono in corso. 6.05 Il via è fissato per le 6.15. 6.03 Ricordiamo che saranno 22 giri. 5.59 Stagione importante per Rinaldi che vuole far vedere di più, mentre Petrucci spera in un rapido ambientamento. 5.56 Il favorito resta Bautista per la, nonostante Razgatlioglu sembra in gran forma. Da valutare il rendimento di Rea. 5.53 L'inizio fissato per le ore 6.00 potrebbe subire un leggero ritardo per via dei festeggiamenti della Supersport. 5.49 In appena sei decimi, ci sono 10 piloti. Aegerter è senza dubbio la sorpresa di giornata. 5.46 Ricordiamo i risultati della Superpole ...