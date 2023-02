LIVE Superbike, GP Australia 2023 in DIRETTA: Rea al comando, segue Bautista (Di sabato 25 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4 – RAZGATLIOGLU supera Lowes, terzo posto per il pilota della Yamaha. 4- Petrucci sale decimo, Lowes si trova già ad oltre 3 secondi dal leader Rea. 3 – CADUTA per Van Der Mark. Rea guadagna un secondo di distacco da Bautista. 3 – SCATENATO Bassani che supera Aegerter, sesto posto per l’italiano. 2- La situazione degli italiani: Locatelli quinto, Bassani settimo, undicesimo Petrucci, quindicesimo Rinaldi, diciassettesimo Baldassarri. 2- REA! supera Bautista, contatto Lowes – Razgatlioglu, superato il turco. 1- Bautista si mette subito davanti con dietro Rea, parte male Razgatlioglu. SI PARTE! 6.12 Tutto pronto, solo tre minuti per la partenza! 6.09 La gara è dichiarata bagnata, ma il sole sta arrivando. 6.07 Inno Australiano in corso. 6.05 Il ... Leggi su oasport (Di sabato 25 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4 – RAZGATLIOGLU supera Lowes, terzo posto per il pilota della Yamaha. 4- Petrucci sale decimo, Lowes si trova già ad oltre 3 secondi dal leader Rea. 3 – CADUTA per Van Der Mark. Rea guadagna un secondo di distacco da. 3 – SCATENATO Bassani che supera Aegerter, sesto posto per l’italiano. 2- La situazione degli italiani: Locatelli quinto, Bassani settimo, undicesimo Petrucci, quindicesimo Rinaldi, diciassettesimo Baldassarri. 2- REA! supera, contatto Lowes – Razgatlioglu, superato il turco. 1-si mette subito davanti con dietro Rea, parte male Razgatlioglu. SI PARTE! 6.12 Tutto pronto, solo tre minuti per la partenza! 6.09 La gara è dichiarata bagnata, ma il sole sta arrivando. 6.07 Innono in corso. 6.05 Il ...

