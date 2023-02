LIVE Superbike, GP Australia 2023 in DIRETTA: Bautista domina gara-1 sul bagnato, buon debutto per Danilo Petrucci (Di sabato 25 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 06.58 Bautista vince senza troppi problemi gara-1, Rea vittima di un problema al cambio compie una gara commovente fino al secondo posto. Razgatlioglu paga un contatto con Lowes all’inizio della corsa ma termina sul podio. Grande gara per Locatelli ottimo quarto e per Bassani quinto. Petrucci debutta con un settimo posto di buon LIVEllo. Brutta partenza per Rinaldi e Baldassarri che concludono nelle retrovie. 06.55 Ecco l’ordine d’arrivo di gara 1: 1 1 Bautista 1’44.305 2 65 REA 3.471 1’44.423 3 54 RAZGATLIOGLU 6.168 1’44.012 4 55 LOCATELLI 16.789 1’45.449 5 47 BASSANI 20.918 1’45.675 6 7 LECUONA 27.015 1’44.941 7 9 Petrucci 30.383 1’46.100 8 ... Leggi su oasport (Di sabato 25 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA06.58vince senza troppi problemi-1, Rea vittima di un problema al cambio compie unacommovente fino al secondo posto. Razgatlioglu paga un contatto con Lowes all’inizio della corsa ma termina sul podio. Grandeper Locatelli ottimo quarto e per Bassani quinto.debutta con un settimo posto dillo. Brutta partenza per Rinaldi e Baldassarri che concludono nelle retrovie. 06.55 Ecco l’ordine d’arrivo di1: 1 11’44.305 2 65 REA 3.471 1’44.423 3 54 RAZGATLIOGLU 6.168 1’44.012 4 55 LOCATELLI 16.789 1’45.449 5 47 BASSANI 20.918 1’45.675 6 7 LECUONA 27.015 1’44.941 7 930.383 1’46.100 8 ...

