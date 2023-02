(Di sabato 25 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA 19.42 E’ il quartultimodella stagione: dopo l’appuntamento americano si andrà a Kranjska Gora efinali in Andorra a Soldeu. 19.38 Originariamente la prima manche dovevare19.00: il rinvio20.00 è dovutoforti nevicate degli scorsi giorni che ha reso più complicata l’organizzazione. 19.34 Prima gara dopo i Mondiali di Courchevel-Méribel: la discesa femminile prevista questa mattina a Crans Montana è stata spostata a domani, mentre il SuperG è stato cancellato. 19.30 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alladelmaschile a(Stati ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : Oltre al Mondiale di sci nordico, torna la Coppa del Mondo di sci alpino...che spettacolo! ???? Tutte le gare sono… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Discesa Crans Montana 2023 in DIRETTA: perché è stata cancellata - verdiana_v : RT @Eurosport_IT: Oltre al Mondiale di sci nordico, torna la Coppa del Mondo di sci alpino...che spettacolo! ???? Tutte le gare sono LIVE s… - SSportNetwork : #SaturdayFever #Sci Rinviata a domani la #discesalibera di #CransMontana a causa della #nebbia e della neve troppo… - SSportNetwork : #SaturdayFever! La 'Febbre del Sabato' di @SSportNetwork ! #SerieA #SerieB #PremierLeague #Liga #Bundesliga #Ligue1… -

La diretta testuale dello Skiathlon 2 7.5km femminile didi fondo ai Mondiali 2023 a Planica . Seconda gara al femminile dopo l'esordio di due giorni fa ...PER GIORNO PER AGGIORNARE ILFARE ...... Nicola Sangiorgio ore 04:00 Salto con gli: C.ti Mondiali - HS 102 Femminile (differita) da ...diversa durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...

LIVE Sci alpino, Discesa Crans Montana 2023 in DIRETTA: perché è stata cancellata. Fissata la data del recupero OA Sport

LIVE Sci alpino, Gigante Palisades Tahoe 2023 in DIRETTA: si comincia alle 20.00, gli azzurri vogliono stupire, Odermatt favorito OA Sport

Quando parte Sofia Goggia nella discesa di Crans Montana Orario esatto 26/2, pettorale, programma, tv, dove vederla OA Sport

LIVE - Sci alpino, DISCESA FEMMINILE Crans Montana 2023 (DIRETTA) SPORTFACE.IT

Calendario sci alpino oggi: orari sabato 25 febbraio, programma, tv, streaming, startlist OA Sport

13.45 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE dello Skiathlon femminile valido per i Campionati mondiali di sci nordico 2023 di Planica (Slovenia). Buongiorno amici di OA Sport ...CRANS MONTANA - La Coppa del Mondo di sci alpino riparte dopo l'ampia parentesi dei Mondiali di Courchevel/Méribel. Sulle nevi svizzere è in programma la discesa femminile, dove Sofia Goggia vuole ...