LIVE Sci alpino | Gigante Palisades Tahoe 2023 in DIRETTA | fra poco si parte | Della Vite e De Aliprandini ci provano

(Di sabato 25 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DINZA 19.54 Vedremo chi potrà dar noia a Marco Odermatt: il nome più accreditato è quello di Henrik Kristoffersen che viene dall’oro in slalom, ma occhio anche a Loic Meillard, vincitore a Schladming. 19.50 L’obiettivo per gli italiani può essere la top 10: Filippoe Giovanni Borsotti vengono dal decimo e undicesimo posto mondiale. Luca Desembra in crescita e può far bene. 19.46 Il favorito numero 1 è come al solito Marco Odermatt: lo svizzero quest’anno ha sempre vinto inquando ha gareggiato eccetto la prima delle due gare in Alta Badia. Inoltre è arrivato per lui anche l’oro mondiale. 19.42 E’ il quartultimostagione: dopo ...