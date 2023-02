LIVE Sci alpino | Gigante Palisades Tahoe 2023 in DIRETTA | comincia la gara | attesa per Odermatt e gli italiani

Leggi su oasport

(Di sabato 25 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA 20.02 Parte un altro norvegese: Lucas Braathen. 20.01 1:09.09 il tempo di Kristoffersen che non ha convinto del tutto: piuttosto lungo in un paio di passaggi e diverse imprecisioni per il norvegese. 20.00 Spunta fuori il sole ed è in partenza Henrik Kristoffersen: condizioni perfette a. 19.58 Questa la start list delmaschile: 1 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR – 2 422729 BRAATHEN Lucas 2000 NOR Atomic 3 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO Rossignol 4 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head 5 512269Marco 1997 SUI Stoeckli 6 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol 7 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic 8 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI Dynastar 9 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic 10 202597 ...