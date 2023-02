LIVE Sci alpino, Gigante Palisades Tahoe 2023 in DIRETTA: azzurri per stupire, si gareggia stasera! (Di sabato 25 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di gare a Palisades Tahoe Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom Gigante di Palisades Tahoe (Stati Uniti), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2022-2023. E’ il quartultimo Gigante di una stagione finora dominata in lungo e in largo da Marco Odermatt in questa specialità: quando ha gareggiato il fenomeno svizzero ha sempre vinto eccetto nella prima delle due gare in Alta Badia e ha trionfato anche ai Mondiali di Courchevel. Il principale avversario è Henrik Kristoffersen che arriva corroborato dall’oro mondiale in slalom e in Gigante ha ... Leggi su oasport (Di sabato 25 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma di gare aBuonasera amici di OA Sport e benvenuti alladello slalomdi(Stati Uniti), valevole per la Coppa del Mondo di scimaschile 2022-. E’ il quartultimodi una stagione finora dominata in lungo e in largo da Marco Odermatt in questa specialità: quando hato il fenomeno svizzero ha sempre vinto eccetto nella prima delle due gare in Alta Badia e ha trionfato anche ai Mondiali di Courchevel. Il principale avversario è Henrik Kristoffersen che arriva corroborato dall’oro mondiale in slalom e inha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RSIsport : Oggi in diretta alla RSI ????????: ?????? Sci Nordico, Mondiali di Planica 15h25 skiathlon U - infoitsport : LIVE Sci di fondo, Skiathlon Mondiali 2023 in DIRETTA - alessanFERRON : Ma che bisogno c'è di scrivere la scritta- FLUID- SU OGNI ARTICOLO DI QUESTA TESTATA SPORTIVA? MA FATE SCHIFO PROPR… - infoitsport : LIVE Sci di fondo, Sprint Mondiali 2023 in DIRETTA - zazoomblog : LIVE Sci di fondo Sprint Mondiali 2023 in DIRETTA: Klaebo e Sundling si confermano padroni! Azzurri fuori ai quarti… -