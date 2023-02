LIVE – Sci alpino | gigante maschile Palisades Tahoe 2023 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 25 febbraio 2023) Latestuale deldi, valido per la Coppa del Mondo 2022/di sci. Al via la prima gara del weekend americano dedicato alle discipline tecniche. Appuntamento alle ore 20 con la prima manche, mentre la seconda è in programma alle ore 22.45. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA GARA IN TV LA START LIST IL CALENDARIO COMPLETO PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 20:12 – I primi sette sono racchiusi in 70 centesimi. 20:09 – Odermatt in testa. 20:06 – Pinturault in testa. 20:05 – Kranjec tra Braathen e Kristoffersen. 20:03 – Braathen davanti a Kristoffersen. 20:00 – Scende Kristoffersen. 19:55 – Buonasera amici di Sportface, a ...