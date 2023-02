LIVE Sci alpino | Discesa Crans Montana 2023 in DIRETTA | partenza rinviata!

Leggi su oasport

(Di sabato 25 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DILADEL GIGANTE DI PALISADES TAHOE ALLE 20.00 E ALLE 22.45 11.01 In effetti il cielo si è completamente coperto, fino a qualche minuto fa c’era il sole. Ora invece la foschia avvolge alcuni tratti della pista. 11.00 COLPO DI SCENA!rinviata, c’è nebbia! 10.58 Ci siamo, Laura Pirovano al cancelletto di. E’ una delle nostre (poche) giovani più promettenti, ha bisogno di una scintilla per accendersi. Che possa arrivare oggi? 10.57 La neve in prova era molle, per questo i pettorali bassi potrebbero avere un vantaggio. 10.55 0° la temperatura a, sia insia all’arrivo. 10.53 Lo scorso anno si disputarono due ...