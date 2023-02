LIVE Sci alpino | Discesa Crans Montana 2023 in DIRETTA | cosa è successo e quando si recupera

Leggi su oasport

(Di sabato 25 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPERCHÈ LA GARA È STATA CANCELLATA ESILADEL GIGANTE DI PALISADES TAHOE ALLE 20.00 E ALLE 22.45 13.11 Grazie per averci seguito amici di OA Sport e per la pazienza. Vi ricordiamo che questa sera si svolgerà il gigante maschile negli Stati Uniti. Un saluto sportivo. 13.09 La Fisi ci fa sapere che il nuovo programma verrà reso noto nel pomeriggio. Con ogni probabilità laverràta domani; questo porterebbe alla definitiva cancellazione del superG originariamente previsto per domenica 26 febbraio. Ovviamente sempre meteo permettendo… 13.08 Ricapitolando. La gara era stata spostata di due ore a causa della nebbia. Una volta che la partenza era stata fissata per le ore ...