LIVE Perugia-Piacenza 0-2 | Coppa Italia volley 2023 in DIRETTA | gli emiliani conquistano il secondo set!

8-11 Romanò trova il mani out del muro. 8-10 Errore al servizio. 7-10 Errore di Rychclicki, +3. Time out. 7-9 ACE DI BRIZARD! 7-8 Altro errore al servizio. 7-7 Primo tempo di Rychclicki. 6-7 Romanò trova il mani out del muro. 6-6 Sbagliaal servizio. 6-5 La pipe di Plotnyc'kyj. 5-5 Errore al servizio. 4-5 Errore di Leon. 4-4 La diagonale di Leal. 4-3 MURO DI RYCHLICKI! 3-3 Sbaglia anche. 2-3 Errore al servizio. 2-2 La diagonale di Rychlicki. 1-2 MURO DI LEAL! 1-1 Attacco di Lucarelli. 1-0 Errore al servizio. 16.35 Inizia il terzo set. 16.32 E' una grande...