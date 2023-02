LIVE Perugia-Piacenza 0-1, Coppa Italia volley 2023 in DIRETTA: Sir Safety davanti nel secondo set, 13-7 (Di sabato 25 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-13 Sbaglia anche Leon. 15-12 Errore al servizio di Romanò che concede il cambio palla a Perugia. 14-12 ALTRO MURO DI Piacenza SU LEON! Stavolta di Brizard. 14-11 MURO DI CANESCHI SU LEON! 14-10 Leal trova le mani del muro. 14-9 Primo tempo di Russo. 13-8 La diagonale di Romanò. 13-7 Sbaglia anche Piacenza. 12-7 Errore al servizio Perugia. 12-6 Tocco di Flavio con Piacenza che sembra totalmente sconnessa dal match dopo la conquista del primo set. 11-6 Invasione di Simon. 10-6 Muro di Piacenza per interrompere l’emorragia. 10-5 Primo tempo di Flavio, c’è solo Perugia in campo in questo momento. 9-5 Attacco di Rychclicki, allunga la squadra di Anastasi nel secondo set. 8-5 MURO ... Leggi su oasport (Di sabato 25 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-13 Sbaglia anche Leon. 15-12 Errore al servizio di Romanò che concede il cambio palla a. 14-12 ALTRO MURO DISU LEON! Stavolta di Brizard. 14-11 MURO DI CANESCHI SU LEON! 14-10 Leal trova le mani del muro. 14-9 Primo tempo di Russo. 13-8 La diagonale di Romanò. 13-7 Sbaglia anche. 12-7 Errore al servizio. 12-6 Tocco di Flavio conche sembra totalmente sconnessa dal match dopo la conquista del primo set. 11-6 Invasione di Simon. 10-6 Muro diper interrompere l’emorragia. 10-5 Primo tempo di Flavio, c’è soloin campo in questo momento. 9-5 Attacco di Rychclicki, allunga la squadra di Anastasi nelset. 8-5 MURO ...

