LIVE Perugia-Piacenza 0-0, Coppa Italia volley 2023 in DIRETTA: +2 Gas Sales a metà primo set, 11-13 (Di sabato 25 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17-17 ACE DI FLAVIO! Parità. 16-17 Romanò da fermo con la diagonale che esce di poco. 15-17 Leal gioca ancora sulle mani del muro e riporta Piacenza a +2. 15-16 Grande palla di Giannelli per la diagonale di Rychlicki. 14-16 Attacco di Leal che trova il mani out del muro. 14-15 Semenyuk trova il mani out del muro. 13-15 Giannelli non trova la palla corta. 13-14 Altro errore al servizio Piacenza. 12-14 Lucarelli trova il mani out del muro. 12-13 Errore al servizio Piacenza. 11-13 MURO DI SIMON SU SEMENYUK! 11-12 Leon tira forte ma fuori. 11-11 Errore al servizio Piacenza. 10-11 ACE DI CANESCHI! Break Piacenza che mette la testa avanti. 10-10 primo tempo di Simon. 10-9 La diagonale di Romanò. 10-8 Lunga azione ... Leggi su oasport (Di sabato 25 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17-17 ACE DI FLAVIO! Parità. 16-17 Romanò da fermo con la diagonale che esce di poco. 15-17 Leal gioca ancora sulle mani del muro e riportaa +2. 15-16 Grande palla di Giannelli per la diagonale di Rychlicki. 14-16 Attacco di Leal che trova il mani out del muro. 14-15 Semenyuk trova il mani out del muro. 13-15 Giannelli non trova la palla corta. 13-14 Altro errore al servizio. 12-14 Lucarelli trova il mani out del muro. 12-13 Errore al servizio. 11-13 MURO DI SIMON SU SEMENYUK! 11-12 Leon tira forte ma fuori. 11-11 Errore al servizio. 10-11 ACE DI CANESCHI! Breakche mette la testa avanti. 10-10tempo di Simon. 10-9 La diagonale di Romanò. 10-8 Lunga azione ...

